Covid-19, positivo il sindaco di Santorso: “Sto bene”

Primo sindaco positivo nel vicentino: si tratta del primo cittadino di Santorso, Franco Balzi, che è anche presidente del comitato dei sindaci del distretto 2 Alto Vicentino nell’Ulss 7 Pedemontana. Lo ha annunciato lui stesso stamane sui social. Ecco il comunicato.

Desidero mettere al corrente i concittadini che stamattina sono stato informato sull’esito del test a cui mi ero sottoposto venerdì per scrupolo prudenziale, avendo nelle ultime settimane frequentato situazioni potenzialmente esposte: il risultato è positivo.

Voglio innanzitutto assicurare che sto bene, e che le autorità mediche mi hanno semplicemente imposto il previsto isolamento a domicilio che vale per tutti i cittadini che si trovano nella mia situazione, e che non presentano sintomi o problemi di salute.

L’attività amministrativa del Comune – già ridimensionata come da indicazioni nazionali – potrà subire ulteriori limitazioni: faremo però in modo che ogni servizio essenziale sia garantito.

Io proseguo con la mia attività di coordinamento dei colleghi sindaci e di interlocuzione con l’azienda Ulss, la Regione, la Prefettura e la Provincia.

E naturalmente per tutto ciò che riguarda il nostro Comune, come ho sempre fatto anche in queste ultime difficili settimane.

Pur limitato dalla possibilità di restare bloccato in casa, sono in grado di svolgere comunque molte attività in collegamento telefonico e telematico.

Un abbraccio caloroso (a distanza!!) a tutti!

Sindaco