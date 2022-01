Covid, sanità sotto pressione. Balzi (sindaci Ulss 7): “Non è il momento delle polemiche”

“Siamo in piena emergenza e le criticità sono sotto gli occhi di tutti: non è però il momento di alimentare polemiche, bensì di svolgere il proprio ruolo con responsabilità per trovare una via di uscita, consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica”. A dirlo è il neopresidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 7 Pedemontana, Franco Balzi, anche sindaco di Santorso.

“Come sindaci – spiega Balzi – stiamo gestendo la situazione nei vari Comuni in modo silenzioso, ma non per questo meno importante; e abbiamo un’interlocuzione continua con l’Ulss 7 nelle sedi appropriate dando voce alle nostre comunità, non solo per evidenziare i problemi, ma soprattutto per trovare soluzioni”.

“Le difficoltà sul fronte della sanità le tocchiamo con mano ogni giorno: dalle sfibranti code per fare un tampone, alle attese infinite per avere una risposta dai call center per prenotare una visita; dagli interventi nuovamente sospesi, ai medici di famiglia che non ce la fanno più fino agli operatori sanitari che da due anni sono sovraccaricati di lavoro, condizione aggravata dall’assenza dei colleghi no vax. Sembra la tempesta perfetta, ma non possiamo abbandonarci al disfattismo. Servono invece equilibrio e senso di responsabilità: tutti dobbiamo fare la nostra parte in relazione al ruolo che esercitiamo: dai ragazzi in classe con la mascherina fino a chi prende decisioni che valgono per l’intera comunità nazionale. Solo remando tutti dalla stessa parte possiamo uscire da questa situazione, abbandonarsi alla deriva è semplicemente controproducente”.