Serie A, completato il 21° turno: preziosa vittoria salvezza del Cagliari

Con l'importante vittoria salvezza del Cagliari contro il Bologna, è stato completato lo spezzatino valido per la 21° giornata di Serie A. Un turno di campionato trasformato in spezzatino dal Covid. Alla Unipol Domus finisce 2-1 per gli isolani di Walter Mazzarri che si portano a 1 solo punto dal quartultimo posto occupato dal Venezia (che però ha una partita in meno) e a 3 punti dallo Spezia quintultimo. Secondo successo di fila per i sardi dopo il 2-1 centrato a Marassi contro la Sampdoria nel giorno della Befana.

Prima frazione di gioco senza reti: sul taccuino soltanto il palo colpito con un bel tiro di destro dal 21enne difensore cagliaritano Raoul Bellanova. Nella ripresa, al 54′ sono gli emiliani a sbloccare il risultato con uno splendido calcio di punizione di Orsolini. Al 71’, Pavoletti pareggia in spaccata e, dopo due legni colpiti dagli ospiti con Orsolini e Skov Olsen, è Pereiro a segnare il gol della vittoria all'ultimo respiro: minuto 94. Il Bologna paga le tante assenze per coronavirus.

I gol del match. Dopo l'intervallo, il vantaggio del Bologna con Orsolini che su punizione toglie la ragnatela all’incrocio dei pali della porta difesa da Cragno. Poi sale in cattedra Gaston Pereiro. Al 26esimo del secondo tempo, il centrocampista uruguaiano mette forte in mezzo per la spaccata vincente di Pavoletti. In pieno recupero Gaston Pereiro diventa match-winner: palla filtrante di Joao Pedro per l'uruguaiano che controlla benissimo e calcia sul primo palo battendo Skorupski. La sconfitta fa rimanere il Bologna al 12° posto con 27 punti come il Verona.