Due auto in collisione all’alba con carambola su un palo della luce. Ferito un conducente

In un week end costellato di incidenti stradali sulle vie di comunicazione del Vicentino, per fortuna senza registrare vittime, a Santorso ieri mattina alle prime luci del giorno è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del Suem 118. Questo in seguito allo scontro tra due autovetture, segnalato alle 7 di domenica, con il bilancio di un ferito trasportato in codice giallo nel vicino ospedale “Alto Vicentino”.

Ad avere la peggio, a Santorso in Via IV Novembre, è stata la persona al volante di un’Opel Corsa bianca, andata a sbattere frontalmente su un palo della pubblica illuminazione dopo il probabile tamponamento da parte di un’utilitaria. Sul posto si è vista anche una pattuglia di carabinieri della compagnia di Schio per i rilievi.

A raggiungere lo scenario dell’incidente sono stati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, per intervenire sul pilone della luce in cemento pericolante, mettendo in sicurezza prima i due mezzi e poi procedendo alla rimozione per evitare rischi agli utenti della strada. Una volta conclusa l’operazione, i pompieri chiamati in causa hanno fatto rientro nella sede scledense. Le cause dello scontro tra veicoli e le generalità delle persone coinvolte “sono in mano” ai militari dell’Arma, in attesa delle dovute verifiche.