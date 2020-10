Marano-Santorso, ritorna per due fine settimana la Scuola dei Beni Comuni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due fine settimana di convegni e gruppi di lavoro a Santorso e Marano Vicentino per addentrarsi, guidati da esperti, nella teoria dei beni comuni e conoscere esempi di buone pratiche. È la nuova edizione della Scuola dei Beni Comuni – cinque anni dopo l’ultimo appuntamento organizzato dal Comune di Santorso -, che si svolgerà dal 16 al 24 ottobre 2020 con una formula, rinnovata nell’ambito del progetto Life Beware per il miglioramento della sicurezza e della resilienza idraulica del territorio Altovicentino, il cui capofila è proprio Santorso.

Questa sera, venerdì 16 ottobre ci sarà l’inaugurazione della Scuola dei Beni Comuni 2020 con lo spettacolo teatrale “Processo all’acqua”, alle 20.30 nel Teatro del Centro giovanile di Santorso. I Fratelli Dalla Via e i Valincantà accompagneranno il pubblico in un dialogo musicale ironico, piacevole e brillante sulla risorsa acqua, che si deve difendere dall’accusa di creare disastri ambientali.

Sabato 17 ottobre, nella Casa del custode di Santorso, dalle 9.30 alle 12.00 è in programma il convegno “I beni comuni oggi” con la ricercatrice Alessandra Quarta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Director of Research presso l’International University College di Torino; il professor Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, ideatore di Vento, un progetto di territorio attraverso una dorsale cicloturistica tra Venezia e Torino lungo il Po; e Paolo Carsetti, segretario del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. Dopo la pausa pranzo, per chi vorrà fermarsi, dalle 14.30 alle 15.30 ci si potrà confrontare in tavoli di lavoro introdotti dai relatori del mattino. Questa discussione sarà poi riportata in plenaria, con chiusura alle 16.30.

Il fine settimana successivo, la sera di venerdì 23 ottobre, ci si sposta a Marano Vicentino, per la proiezione del film “Sogni comuni” (2018, durata 56 minuti), in auditorium alle 20.30. È previsto anche un intervento del regista, Alessandro Scillitani, che racconterà la storia del viaggio che ha fatto attraverso l’Italia alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di futuro.

Sabato 24 ottobre, sempre in auditorium a Marano, dalle 9.30 alle 12 è in programma il convegno “Buone pratiche per i beni comuni”, con Marco Boschini, coordinatore nazionale dell’associazione Comuni Virtuosi; Matteo Francesconi, vice sindaco e assessore del Comune di Capannori (Lucca), con deleghe all’ambiente, partecipazione, beni comuni e semplificazione; e Marco Iamiceli, presidente dell’associazione culturale Paese dell’Acqua e membro della segreteria nazionale del Comitato popolare di Difesa dei beni comuni, sociali e sovrani intitolato a Stefano Rodotà. Dopo la pausa pranzo, per chi vorrà fermarsi, dalle 14.30 alle 15.30 ci si potrà confrontare in tavoli di lavoro introdotti dai relatori del mattino. Questa discussione sarà poi riportata in plenaria e sarà realizzato un report finale delle quattro giornate della Scuola dei Beni Comuni, con chiusura alle 16.30.

La partecipazione alla Scuola è libera, previa iscrizione compilando il modulo on line o chiamando lo 0445.649518. I posti sono limitati e tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle regole anti Covid-19. Gli eventi di sabato 17 e sabato 24 ottobre saranno trasmessi in live streaming sulla pagina facebook del progetto, @lifebeware. Il sito del progetto è lifebeware.eu