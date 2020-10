A fuoco il tetto di un complesso residenziale: case inagibili per tre famiglie, danni ingenti

Danni ingenti a Torri di Quartesolo per l’incendio che ha distrutto il sottotetto in legno di un gruppo di un complesso residenziale.

Le fiamme sono divampate, per cause in corso di accertamento, intorno alle 16. Ignote le cause che hanno provocato l’incendio, ma nell’edificio – in via dei Bersaglieri – erano in corso opere manutenzione del tetto. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto poco dopo le 16 e i lavori di spegnimento e messa in sicurezza proseguiranno anche in serata. Ad andare a fuoco è stato il tetto in legno di un complesso residenziale: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e 12 operatori sono riusciti a sezionare e spegnere la copertura evitando il coinvolgimento di tutto il complesso. Danneggiato dalle fiamme il sottotetto di tre appartamenti, ma danni ingenti sono stati provocati anche dal percolamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco presenti sul posto con il funzionario di guardia e il capo servizio. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del condominio termineranno presumibilmente questa sera. L’uso degli alloggi danneggiati sarà inibito, ma sono in corso di valutazione anche i danni nelle abitazioni attigue.