Rinforzi nei tre poli dell’Ulss: potenziate ortopedia, oncologia e neuropsichiatria infantile

Alle insistenti e in numerosi casi anche necessarie richieste di “rinforzi” in reparto, la direzione dell’Ulss 7 Pedemontana offre risposte concrete. Vale a dire assunzioni di medici specialisti, da integrare nell’organico di tre diverse strutture ospedaliere. La firma del commissario Bortolo Simoni, avvenuta lo scorso 30 dicembre proprio in chiusura dell’anno, ha fato il via libera ufficiale all’iter che porterà a coprire quattro caselle oggi vuote. Gli incarichi riguardano uno psicologo, un oncologo e due neuropsichiatri infantili assegnati ai diversi reparti dei due distretti dell’Altovicentino e del Bassanese.

Si tratta di quattro assunzioni a tempo indeterminato, a cui va aggiunto il contratto di collaborazione in libera professione con una seconda figura medica che coadiuverà gli specialisti nel campo dell’oncologia. Nel dettaglio, le nuove leve consistono in una psicologa per l’attività di Psicoterapia territoriale nel Distretto 1, una specialista di Oncologia per il S. Bassiano e due neuropsichiatri infantili per il Distretto 2.

Nei primi giorni dell’anno nuovo stanno prendendo servizio, inoltre, 7 medici ortopedici di recente assunzione in base alle delibere firmate ai primi di dicembre 2019. Cinque dei quali chiamati a colmare le carenze divenute croniche del reparto dell’ospedale di Santorso, gli altre due tra Asiago e Bassano del Grappa, dove tra gli altri hanno inaugurato la loro esperienza professionale anche due nuovi specialisti di otorinolaringoiatria.

In “lista d’attesa”, prossimi a iniziare tra fine gennaio e febbraio, anche due nuovi veterinari per il Distretto 2, una specialista in Neurologia per il San Bassiano e, infine, un farmacista e un gastroenterologo, entrambi per l’ospedale di Santorso.