Schianto autocarro-moto da cross: 68enne muore a distanza di ore in ospedale

Incidente stradale con conseguenze fatali per un motociclista, ieri pomeriggio a Santorso. A perdere la vita in ospedale, a distanza di poche ore dallo schianto fra un autocarro e una moto, il 68enne di Schio Luciano Filippi.

L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 22 luglio, alle 15,40 in via Europa 45, nel rettilineo che collega Piovene a Schio. Filippi, da sempre grandissimo appassionato di motocross, viaggiava sulla sua Kawasaki in direzione di Schio. Giunto all’altezza del civico 45, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino, ha urtato un autocarro Ford che proveniva dalla direzione opposta e che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra dentro alla stradina del bar Due Calici.

L’impatto è stato importante: il corpo di Filippi è sbalzato sulla parte anteriore dell’auto, sfondando il parabrezza e rovinando a terra. Immediati i soccorsi giunti dal vicino ospedale Alto Vicentino, dove il 68enne, in gravi condizioni, è stato ricoverato in prognosi riservata. Nelle ore successive i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove purtroppo nella mattinata di oggi l’uomo è morto. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro e sono ora a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.