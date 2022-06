Scontro nei pressi della rotonda della Favorita: feriti una donna e un giovane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora uno schianto alla rotonda della “Favorita” a Santorso, questa volta sul versante sud di via Garziere. L’incidente è avvenuto alle ore 13,10 sulla corsia con direzione Santorso: solo ferite lievi per due automobilisti.

Un’autovettura Volkwagen T-Cross condotta da un 22enne, proveniente da Piovene Rocchette, si è immessa nella rotatoria svoltando a sinistra con direzione Thiene. Dopo aver percorso pochi metri il suo conducente per cause in corso di accertamento (da parte della polizia locale Alto Vicentino) ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con la parte anteriore laterale sinistra contro lo spigolo anteriore sinistro di una Bmw X2, condotta da una donna di 31 anni che stava viaggiando in direzione del centro di Santorso.

A seguito dell’urto il T-Cross si è ribaltato per poi fermarsi fuori dalla carreggiata stradale, nei pressi del piazzale di una ditta. Entrambi i conducenti sono stati trasportati con autoambulanza al vicinissimo pronto soccorso dell’ospedale di Santorso: hanni riportato per fortuna solo ferite lievi.

Disagi al traffico, con rallentamenti regolati da una delle due pattuglie della polizia locale intervenute sul posto.