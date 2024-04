Via le liste d’attesa, a Santorso si fanno gli “straordinari”: in 2 sabati 90 interventi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Abbattere le liste di attesa, un problema annoso che tante polemiche e malumori ha suscitato nei cittadini bisognosi di esami specialistici o di interventi. Lo aveva promesso il Dg Carlo Bramezza e la strada imboccata lascia ben sperare per il futuro della medicina nell’alto vicentino. Un impegno per la riduzione delle liste di attesa dell’ULSS 7 Pedemontana che si rafforza anche grazie alla sinergia con la Chirurgia di Santorso che ripropone il modello innovativo degli “open day” il sabato, stavolta addirittura con un doppio appuntamento dedicato all’esecuzione dei cosiddetti interventi “minori” eseguiti in regime di day hospital.

La prima giornata di apertura straordinaria si è svolta oggi e ha visto l’esecuzione complessiva di 45 procedure su altrettanti pazienti. Il tutto con uno staff di 3 chirurghi e 3 infermieri, per altrettanti ambulatori che hanno lavorato dalle 8.30 alle 13.30. La formula sarà replicata anche sabato prossimo, 20 aprile, con l’esecuzione di ulteriori 45 interventi.

“Gli interventi eseguiti sono stati vari – spiega il dott. Giuseppe Portale, direttore dell’U.O.C. Chirurgia Generale si Santorso – in particolare per la rimozione di neoformazioni cutanee, ma anche di lipomi sottocutanei e cisti sebacee. Avevamo circa 400 interventi di questo tipo in attesa e contiamo di eseguirli tutti entro la fine di maggio, grazie a questi due open day e alla programmazione di una seduta operatoria settimanale riservata, tutti i venerdì di aprile e di maggio, nelle sale operatorie della Chirurgia Generale. Tutto questo mentre stiamo lavorando, tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e in collaborazione con la Direzione, alla definizione di un percorso formalizzato per i pazienti con neoformazioni cutanee”.

“Voglio ringraziare lo staff per la disponibilità che ha manifestato ancora una volta con l’obiettivo comune di ridurre le liste di attesa – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Questa ulteriore apertura straordinaria conferma il nostro impegno in questo senso e la nostra attenzione a dare assistenza a tutti i pazienti, anche a quelli con problematiche che sul piano clinico possono essere di minore rilevanza, ma ai quali però dobbiamo e vogliamo comunque garantire una risposta in tempi rapidi”.