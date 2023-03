Schianto fra un’utilitaria e un camion sulla Maranese: due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite oggi 13 marzo a Schio in un incidente stradale che è avvenuto sulla provinciale Maranese, all’altezza della Giardineria Drago.

Lo schianto, avvenuto attorno alle 16 e provocato forse da una mancata precedenza, ha coinvolto una Fiat 500 e un camion. Il camion, che viaggiava in direzione di Marano Vicentino, per cause in via di accertamento si sarebbe scontrato con l’utilitaria con a bordo le due donne.

Ad avere la peggio proprio la guidatrice e la passeggera dell’auto, che sono state soccorse da un’ambulanza del Suem 118 e trasportate in ospedale a Santorso con un codice di media gravità.

Sul posto, per i rilievi dell’incidente stradale, sono intervenuti gli agenti del consorzio di polizia locale Alto Vicentino.