Schio: i lavori per l’installazione della fibra ottica sono inziati nelle zone del Tretto

Il Comune di Schio ha annunciato che i lavori di realizzazione dell’infrastruttura per la fibra ottica sono iniziati a fine settembre anche nelle zone del Tretto.

Nelle scorse settimane OpenFiber per conto di Infratel – società in house del Ministero dello Sviluppo Economico che gestisce i bandi per portare la banda ultra larga nelle aree bianche, ovvero quelle non appetibili per il mercato – ha avviato la posa dell’infrastruttura digitale. I primi lavori, si sono concentrati su via Dalla Guarda a San Rocco, sul bivio in prossimità delle contrade Casalini, Ca’ Dall’Alba, Gonzati e Ca’ Vecchia.

Entro la fine dell’anno, dunque, l’area del Tretto sarà servita di una nuova infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home ovvero fibra fino a casa) con una rete complessiva di 22 chilometri, di cui 10 km su linea aerea di E-distribuzione e vista la particolarità del contesto morfologico della zona si sta valutando di procedere all’installazione per alcuni tratti attraverso l’ausilio di un elicottero.

«L’avvio dei lavori – ha detto il sindaco Valter Orsi – ha subito dei ritardi rispetto a quanto preventivato, ma ora finalmente abbiamo superato questa impasse. L’area del Tretto rientra in uno dei quattro grandi progetti di cablatura del nostro territorio. Per quanto riguarda l’altopiano del Tretto il collegamento della fibra ottica avverrà tra contrade e offrirà un notevole miglioramento della connettività. Gli interventi in programma causeranno dei disagi temporanei alla viabilità, ma è un piccolo e momentaneo sacrificio che chiediamo ai cittadini per migliorare la qualità della vita di Schio e in particolare di chi vive o lavora in quest’area collinare”.

Nel mese di ottobre i lavori si sposteranno in contrada S.Ulderico, via Dei Ciliegi, Santa Caterina di Tretto nelle Contrade Bonolli, Righele e Facci, Cerbaro, per poi proseguire in Contra’ Dalla Vecchia, Contrà Nogare, Contra’ Pozzani di Sotto, Contra’ Pornaro, via Bonati, contra’ Masetto e Costalunga, Contrà Progresso e Magliaretto e, infine, Bosco di Tretto. Per quanto riguarda località Piane Telecom ha comunicato al comune il potenziamento del proprio ripetitore con possibilità di maggiore ricezione, per la quale però è necessario il collegamento Adsl.