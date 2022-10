Scontro a tre auto, una Fiat 500 si “pianta” nel campo a fianco della sede stradale

Nessuno tra i soggetti coinvolti nell’incidente di ieri pomeriggio ha accusato conseguenze rilevanti a livello fisico, dopo il tamponamento che ha coinvolto tre automobili al confine tra Santorso e Schio, più precisamente all’ingresso est del quartiere di Santissima Trinità.

Di sicuro, però, l’evento imprevisto ha funestato la domenica delle persone che occupavano i tre mezzi, tutti danneggiati in diverso modo seguito agli urti multipli. In particolare una Fiat 500, finita fuori dalla sua carreggiata di marcia in direzione del centro di Schio, fino a “piantarsi” con la parte anteriore nel basso fossato che delimita lo spazio tra la strada e un terreno agricolo.

L’incidente stradale, verificatosi poco prima delle 15 di domenica una cinquantina di metri il ponte sul torrente Timonchio, sulla Sp 350, ha richiesto l’intervento della polizia locale per i rilievi e dei mezzi attrezzati di recupero per riportare con le ruote sull’asfalto l’utilitaria che ha patito le conseguenze più pesanti della collisione, le cui cause e responsabilità per il momento non sono note. Vista la presenza di un manufatto di cemento e di una cancellata una ventina di metri più avanti del luogo dello scontro, sempre sul lato destro in direzione Schio, si può inoltre parlare di “scampato pericolo” per gli occupanti della vettura finita fuori strada.

In ogni caso, non si sono registrati feriti di entità tali da predisporre l’invio presso il vicino ospedale di Santorso, per le lievi contusioni riportate. Il traffico lungo via Santissima Trinità ha subito dei parziali rallentamenti durante le operazioni di soccorso stradale, senza però implicare la chiusura del tratto di collegamento nella zona del Timonchio tra le due località dell’Altovicentino.