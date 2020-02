Scontro auto-moto all’incrocio. Giovane all’ospedale

Violento scontro fra una automobile e una moto all’incrocio di via Maccà, a Magrè di Schio. Due i feriti.

E’ successo ieri sera alle 18,50. Tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’intersezione che via Pio X di Schio forma con via Maccà, a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolto un’autovettura e un motociclo.

Una Renault condotta da una 42enne di Schio stava percorrendo via Pio X con direzione Magrè centro. Giunta in corrispondenza dell’intersezione a raso con via Maccà, nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi via, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, è entrata in collisione con un motociclo Fantic condotto da un 16enne, che stava percorrendo via Pio X con direzione di marcia San Vito di Leguzzano.

Ad avere il ragazzo, che è stato prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e sottoposto a cure mediche al Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (fortunatamente non risulta in pericolo di vita). Anche la conducente dell’autovettura si è rivolta al predetto Pronto Soccorso per accertamenti.