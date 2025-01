Scontro fra una bici e un’auto in zona industriale: ferito un ciclista

Incidente stradale in zona industriale a Schio nel pomeriggio: un ciclista ha riportato dei traumi ed è stato portato in ospedale.

Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto in via Lago di Trasimeno intorno alle 16,30: ad avere la pegge è stato ovviamente il ciclista, preso in cura dal personale medico giunto dal vicino ospedale di Santorso e trasferito in ambulanza al pronto soccorso con un codice giallo di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento