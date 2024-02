Servizi socio-sanitari, Marigo: “Le opposizioni sanno quanto abbiamo lavorato”

Cristina Marigo, vicesindaco e assessore al sociale a Schio (nonché candidata alla successione a Valter Orsi) risponde alle accuse da parte delle opposizioni che per oggi, 3 febbraio, hanno organizzato un corteo a difesa della sanità pubblica e in particolare dei servizi socio sanitari territoriali.

“Comprendo che siamo in un periodo pre-elettorale – sottolinea Marigo – e che le forze politiche hanno bisogno di dire la propria, ma non si possono mescolare le carte. La carenza di medici è un problema nazionale, non di Schio, e ricade anche sui nostri servizi sanitari territoriali. Le opposizioni sanno bene quanto impegno abbiamo messo sul tavolo dei sindaci”.

E specifica: “Recentemente abbiamo lavorato sugli anziani per la conversione di un nucleo del Baratto all’Ipab La Casa in nucleo Alzheimer, proprio perché sappiamo bene qual è la situazione della non autosufficienza” .

“Abbiamo anche monitorato molto da vicino anche la riapertura del Centro di Salute Mentale – aggiunge – affinché abbia orari più estesi e cercato di sopperire alle carenze esistenti, ad esempio neila vicenda del trasporto dei dializzati, mettendo a disposizione risorse comunali a questo scopo. Abbiamo lavorato sui singoli temi a tutto tondo e l’opposizione lo sa bene”.