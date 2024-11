Autovelox “abusivi”, Adiconsum fa annullare la sanzione: “Ad oggi tutti non omologati”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Multa annullata e spese di ricorso rimborsate. Adiconsum Vicenza ha avuto ragione dell’istanza esposta davanti al Giudice di Pace di Treviso contro il Comune di Borso del Grappa poiché gli autovelox installati nel territorio borsatto non sono omologati, ma solo autorizzati.

E’ questo il risultato del ricorso promosso dall’associazione a tutela dei consumatori che ha impugnato, per conto di un’iscritta vicentina, una multa stradale – sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada – sostenendo che il dispositivo autovelox installato dal Comune di Borso del Grappa non possedesse l’omologazione ministeriale prevista. Il Giudice di Pace di Treviso, accogliendo le rimostranze del sodalizio di tutela, ha annullato la sanzione di 180 euro, ivi inclusa la sanzione accessoria di 3 punti sulla patente, ed ha condannato il Comune di Borso del Grappa alla rifusione delle spese determinate dallo stesso in 100 euro.

“Sono soddisfatto della sentenza – dichiara il presidente di Adiconsum Vicenza, Daniele Mezzalira – sia per quanto riguarda la sanzione annullata alla nostra assistita, sia perché abbiamo ancora una volta dimostrato che le regole valgono per tutti, sia per gli automobilisti, che invitiamo sempre alla prudenza, che per lo Stato. Siamo inoltre contenti che il Giudice di Pace abbia anche riconosciuto un principio che spesso si dimentica quando si parla di Pubblica Amministrazione: chi sbaglia paga. Accogliamo con estremo favore il fatto che il Giudice di Pace abbia riconosciuto non solo la nullità della sanzione ma anche che il Comune che ha causato un danno debba risarcire”. Piena contrarietà invece alla compensazione delle spese, da parte dei referenti di Adiconsum, specie alla luce del fatto che la Suprema Corte di Cassazione aveva già stabilito chiaramente che tutte le multe con autovelox non omologati sono nulle. Da qui l’invito a tutti i cittadini a controllare i verbali delle multe per eccesso di velocità: “Alla data attuale – conclude Mezzalira – non ci risulta esistano autovelox omologati. Quando la multa è illegittima è diritto del cittadino rivolgersi al Giudice di Pace – entro 30 giorni – per ottenere l’annullamento della sanzione. Adiconsum Vicenza è a disposizione per l’assistenza ai cittadini per la redazione dei ricorsi”.