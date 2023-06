Teenager ferita dopo lo scontro tra il suo ciclomotore e un’auto. Poi un secondo urto “in fila”

Sono tre i veicoli coinvolti in due distinte fasi di incidenti stradali, occorsi stamattina poco prima delle 7.30 a Schio lungo la bretella rettilinea di via dell’Industria. Le conseguenze più marcate riguardano le condizioni di salute di una ragazza adolescente, caduta sull’asfalto dalla sella del suo ciclomotore, dopo l’urto con una vettura Hyundai Tucson che procedeva anch’essa in direzione dei località Garziere e Zanè.

La giovane scledense è stata accompagnata in pronto soccorso nel vicinissimo ospedale di Santorso in ambulanza, in regime di codice giallo, per curare le abrasioni riportate e per farsi sottoporre ad accertamenti che escludano lesioni interne.

Illesa invece la donna di 42 anni al volante della Hyundai, la quale si è subito prodigata per prestare soccorso alla ragazza a terra. Appena un minuto dopo l’impatto accidentale, con una fila di macchina in fila a passo rallentato., l’autovettura veniva nuovamente colpita allo spigolo posteriore sinistro da un’autovettura Ford Fiesta (condotta da un 26enne del posto) che giungeva con medesima direzione di marcia.