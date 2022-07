Torna il Festival Underwool: tre giorni di musica, workshop ed eventi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una tre giorni di grandi eventi a suon di musica al Parco Robinson di Schio. Lo spazio verde di via Racchelli apre le porte al Festival Underwool, dal 22 al 24 luglio, che ospiterà giovani artisti e band musicali del territorio. Tanta musica in una cornice bellissima sotto le stelle dove sarà possibile sorseggiare un drink e assaporare le specialità culinarie di Woolen Mill e Pep’s Burger.

Appuntamento, dunque, per venerdì 22 luglio a partire dalle 21.30, sul palco la performance del garage rock di Freez e il demential rock di The Montezuma’s revenge. Il teatro canzone de Il complesso del brodo, l’alt pop di Montmartre e il rock acustico di Lamante animeranno la serata del 23 a partire dalle 20.30. Si conclude il 24 (dalle 20) con il jazz funky di Sam Session, il lofi hip hop di An original project, l’hip hop di Plebeians Crew con Ghianda e Crazy Crash e il rap funky di Mistagram.

Nel programma del Festival anche 3 workshop: “Tigli all’ombra dei Tigli” a cura di Federico Blu di Prussia per una sessione di stampa e incisione (23 luglio) con rulli colorati e matrici intagliate; “Caratteri mobili per tutta l’estate” a cura di Tipi Strani con un laboratorio per realizzare e stampare cartoline a caratteri mobili e inchiostrate a mano (24 luglio); “Terrarium Robinson – crea il tuo giardino di vetro!” a cura di Ambra Canderle per creare un piccolo vero e proprio ecosistema naturale con argilla, terra e piante tropicali.

“Dalla rassegna Undermoon degli ultimi due anni siamo arrivati a questo Festival musicale organizzato da giovani per i giovani – dice l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili, Barbara Corzato -. Si tratta di un progetto sostenuto da Informagiovani e reso possibile grazie all’impegno e alla passione di un collettivo di ragazzi e ragazze che si sta mettendo in gioco con proposte musicali e di intrattenimento sempre più complete e di qualità“.

Sarà possibile, poi, acquistare cibo e bevande direttamente all’interno del parco, grazie alle ottime specialità̀ di Woolen Mill e Pep’s Burger. L’area bar e cucina aprono alle 19, orario di inizio di ogni serata con in sottofondo la raffinata selezione musicale in vinile a cura di Magenta. Durante i tre giorni di festival saranno presenti anche alcuni giovani artigiani locali con i loro prodotti. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Tutte le info sulle pagine Facebook e Instagram di Underwool e di Informagiovani Schio.