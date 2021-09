Carabinieri scoprono una piantagione di marijuana nella boscaglia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri di Valli del Pasubio stanno indagando su una piantagione di marijuana scoperta nei boschi di una contrada di Torrebelvicino.

Diversi giorni fa, infatti, i militari dell’Arma sono intervenuti in una zona boschiva ed impervia della Contrada Costalunga, alla ricerca di una piantagione illegale di cannabis della quale erano venuti a conoscenza a seguito di alcune indagini.

La perlustrazione è stata complessa e si è prolungata per diverse ore: alla fine sono state individuate ben 36 piante, idonee alla produzione di marijuana, ben occultate in una zona caratterizzata da una flora particolarmente rigogliosa e fitta. Sono occorse altre ore per la rimozione totale della piantagione ed il conseguente trasporto in caserma, dove è stata confermata la presenza di ingente principio attivo all’interno delle infiorescenze.

Il sequestro della sostanza stupefacente ha evitato che diversi etti di marijuana finissero sul mercato illecito della produzione e vendita di droga. Ora i carabinieri sono a caccia dei “provetti” agricoltori illegali.