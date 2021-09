Camion perde il carico di acqua minerale in rotatoria: traffico deviato per ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Centinaia di bottiglie in frantumi a Valdagno alla rotatoria lungo la Strada Provincia 246 a Ponte dei Nori. Poco dopo le 14, infatti un camion carico di bottiglie di Acqua Recoaro ha perso una parte del carico in curva, per cause in corso di accertamento.

Decine e decine le cassette di plastica rovinate sull’asfalto, occupando entrambe le corsie in direzione sud: il traffico in direzione di Cornedo Vicentino, che è stato deviato a lungo, in quanto via Gasdotto è risultata impercorribile. Sul posto molto i veicoli rimasti incolonnati e le operazioni di liberazione della carreggiata alle 18,15 non erano ancora concluse. Sul posto è intervenuta la polizia locale del consorzio Valle Agno per la deviazione del traffico.