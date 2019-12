Sottrae merce dagli scaffali al Prix e prende a calci l’addetto alla vigilanza

Un volto noto alle forze dell’ordine dell’Altovicentino nel primo pomeriggio di ieri è stato fermato e arrestato dai carabinieri di Schio dopo che ieri si era introdotto in un supermercato Prix Quality di Torrebelvicino, asportando degli alimenti confezionati senza pagarli. Per poi prendere violentemente a calci un addetto alla vigilanza del negozio che gli aveva intimato di restituire la merce rubata, del valore in tutto di circa 34 euro. Il responsabile è stato colto in flagranza di reato dai militari, che lo hanno ammanettato: si tratta di Lazar Fanica, 60 anni, di nazionalità rumena, individuo dalla personalità problematica non nuovo ad episodi analoghi.

Il reato che gli verrà contestato rientra nell’ambito della rapina impropria, a cui potrebbero aggiungersi altri capi d’imputazione, anche da parte del dipendente aggredito che comunque non risulta abbia riportato lesioni significative. Il fatto risale alle 13 di ieri, mercoledì 18 dicembre. Dopo essere stato strattonato da Fanica, avrebbe perso l’equilibrio finendo a terra dove è stato colpito con un paio di calcioni dal rapinatore per aprirsi una via di fuga. Peraltro durata appena pochi secondi visto l’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri scledensi.

Lazar Fanica risulta un senza fissa dimora che da tempo vive nei paraggi di Schio, perseverando nel prendere di mira supermercati della zona. Solo un mese e mezzo fa si era reso protagonista di un fatto analogo nel nuovo punto vendita “Aldi” proprio a Schio, minacciando un dipendente con una pistola rivelatasi poi un’arma giocattolo.