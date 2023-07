Torrebelvicino si fa bella: concorso di street art aperto ai giovani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Opportunità per giovani appassionati di street art a Torrebelvicino.

L’amministrazione comunale, con la collaborazione della ditta Vallortigara, sta individuando, infatti, giovani artisti interessati a decorare con opere originali le pareti del parco Pieve sito in via Schio.

“Il concorso ha la finalità di valorizzare i murales e la street art come forma comunicativa delle giovani generazioni, contribuendo a migliorare dal punto di vista estetico il paese. L’opera dovrà ispirarsi al tema ‘Ambiente e sostenibilità‘ e dev’essere originale e inedita. La tecnica di realizzazione dell’opera è libera ma dovranno essere utilizzati materiali che possano resistere in luoghi aperti” spiega Alessandra Comparin, assessore della manutenzione del territorio e dell’ambiente.

Il concorso è rivolto ad artisti, singoli o in gruppo, dai 14 ai 30 anni e ai vincitori verrà corrisposto un premio, ad ultimazione dei lavori, di duemila euro, consegnato dalla ditta sponsor Vallortigara, suddiviso per artisti o gruppi selezionati. Il bando scade il 30 settembre, mentre le opere andranno eseguite entro fine anno. (il regolamento completo è sul sito del Comune di Torrebelvicino).

L’iniziativa fa parte della rassegna ambientale “Insieme per domani” promossa dall’amministrazione comunale nel 2022 e prevede eventi formativi, laboratori pratici e creativi il cui intento è sensibilizzare i cittadini ad un consumo più critico delle risorse, rispettando la natura e l’ambiente di cui tutti facciamo parte.