Cercasi artisti per due murales. A lanciare l’idea è l’oratorio Don Bosco di Novale

Prospettive rivolte ai ragazzi del territorio anche in fase di ristrutturazione dell’oratorio di Novale, frazione valdagnese, che abbraccia e lancia l’idea del Progetto Giovani di abbellire con due murales le pareti dell’edificio che lo ospita. Ed è così che nasce una sorta di contest per artisti della vernice spray a libera partecipazione, con candidature da presentare entro il giorno di Ferragosto e street art “servita” in due fine settimana dedicati ai disegni.

Con materiale necessario fornito dai promotori, senza costi a carico per chi sarà chiamato a creare i murales che faranno da maxi biglietto da visita del luogo di ritrovo e di crescita per ragazzi e giovani della zona intitolato a Don Bosco.

I disegni in due opere distinte saranno realizzati nei due week end del 27 e 28 agosto e del 3 e 4 settembre, a partire dalle ore 14.30. Per proporre la propria proposta creativa viene chiesto di compilare il modulo pubblicato sul sito di Progetto Giovani Valdagno e con un apposito link (clicca sopra) allegando una bozza del disegno da realizzare. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 348.5704486 on in alternativa via mail l’indirizzo oratorio.donbosco.novale@gmail.com.

L’invito agli artisti interessati non prevede alcun limite di età né di provenienza. Chiunque, quindi, può inviare il proprio progetto in bozza nei tempi e con le modalità indicato. A collaborare con l’iniziativa in corso sono il Progetto Giovani di Valdagno e il Comune.