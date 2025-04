Incidente frontale sul Ponte delle Capre: ferito un automobilista. Distrutti due veicoli

Sono stati diffusi alcuni aggiornamenti all’indomani del violento scontro tra due auto avvenuto alle 20.30 circa di lunedì sera all’altezza del “Ponte delle Capre”, nel territorio comunale di Torrebelvicino. Due i veicoli coinvolti, semidistrutti nelle parti frontali, così come sono state due le persone soccorse. Nessuna comunque versa in condizioni di rischio per la salute.

Per uno dei due conducenti presi in carico dal personale di medicina d’urgenza del 118, si è reso necessario il ricovero in pronto soccorso (in codice verde) per le cure del caso e per degli accertamenti più approfonditi, sviluppati nel corso della note nel polo Alto Vicentino di Santorso.

I due automobilisti viaggiavano in senso di marcia opposta, come lasciano intendere i punti di impatto sulle due vetture. Una Fiat 500 e una Bmw, per le quali i danni ammonteranno a svariate migliaia di euro, se riparate. L’altro guidatore – si tratterebbe anche in questo caso di un uomo – è stato invece medicato sul posto.

La squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco giunta dal distaccamento di Schio ha messo in sicurezza le due auto e il teatro incidentale, mentre i due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Alla pattuglia di polizia locale Alto Vicentino è spettato il compito “doppio” della gestione del traffico sulla Sp46 e di eseguire i rilievi del sinistro.

