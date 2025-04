Piano invaso dal fumo a causa della stufa a legna difettosa. Pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme incendio domestico questa mattina a Rettorgole, popolosa frazione di Caldogno, in soccorso di una famiglia in difficoltà a causa del malfunzionamento di una stufa alimentata a legna. Dispositivo di emissione di calore “attaccato” da un principio di incendio stamattina poco dopo le 9.

Un problema improvviso che ha provocato un’ingente fuoriuscita di fumo, al punto da invadere un intero piano dell’abitazione, costringendo la coppia di inquilini che si trova in casa a uscire sul poggiolo della casa per trovare “aria respirabile” e rifugio in attesa dei soccorsi.

Scenario dell’imprevisto da risolvere in tempi rapidi per evitare l’estensione del principio d’incendio in un edificio privato di via Toti. Si è reso necessario evacuare i due residenti, trovati sul poggiolo e fatti scendere con una scala e fatti scendere dalla scala italiana dei vigili del fuoco le due persone residenti, che si erano rifugiati sul poggiolo dell’abitazione. Operazione andata a buon fine, senza rivelare problematiche fisiche, ad eccezione di uno stato di apprensione e preoccupazione comprensibili. Per precauzione, gli inquilini si sono recati in pronto soccorso per un periodi sotto osservazione.

La squadra di pronto intervento del 115 ha prontamente spento il principio d’incendio della stufai cui effetti hanno invaso tutta l’abitazione, con possibili danni da fumo appunto alle pareti da valutare in seguito. Le operazioni di aereazione della casa da parte dei vigili del fuoco e il ripristino delle condizioni di sicurezza minime sono terminate nell’arco di un’ora e mezza. Non ci sarebbe necessità di dichiarare inagibile lo stabile, visti i danni limitati e la risoluzione tempestiva del problema.

