“Ape” si ribalta contro un’auto, ferito un 40enne

Incidente lunedì 8 dicembre alle 12 in viale Martiri della Libertà a Schio, all’altezza del civico 24 dove un 40enne per motivi che non sono ancora chiari, ha perso il controllo del suo triciclo a motore andando a sbattere contro un’auto in sosta a bordo carreggiata proprio mentre passava un’auto guidata da un coetaneo.

Quest’ultimo non si è fermato per prestare soccorso ed è stato identificato solo in seguito grazie al contributo di alcune persone che hanno assistito all’incidente.

Il 40enne alla guida dell’ “Ape” è stato portato all’ospedale di Santorso dove gli sono state riscontrate lesioni non gravi ed è stato sottoposto ad accertamenti. La normale viabilità dell’area era ripristinata dopo circa due ore.

Per i rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.