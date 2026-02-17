Un fiume di colori invade il centro: successo per il Trofeo dei Quartieri, che premia Giavenale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Coriandoli in aria e sull’asfalto, maschere di ogni età, musica che tiene il passo e un centro storico pieno come nelle giornate migliori. Il Carnevale di Schio ha rispettato le attese e si è preso la scena con la 26° edizione del Trofeo dei Quartieri di “Schio Carnevale Insieme”, chiudendo un fine settimana di festa molto partecipato e senza intoppi, tra carri allegorici, gruppi mascherati e tanta voglia di stare insieme. Una manifestazione collaudata che vede la sinergia tra la Pro Loco Schio, l’A.D.C. – Amici del Carnevale di Schio Aps con il sostegno del Comune di Schio.

Un calendario articolato su tre sfilate: l’anteprima di domenica 8 febbraio (con la presentazione dei cinque quartieri), la sfilata notturna di sabato 14 e il gran finale di domenica 15, con premiazione. A fare da cornice, animazione e musica in piazza Alessandro Rossi, stand gastronomici con frittelle, cioccolata calda e vin brulé, oltre alla presenza di Veneto Radio, della banda cittadina di Cogollo del Cengio e delle majorettes di Caltrano.

Il cuore dello spettacolo si è mosso lungo un percorso ormai riconoscibile: partenza da via Tito Livio, poi il passaggio verso piazza Bao, e quindi l’ingresso nel centro fino a piazza Statuto, attraversando piazza Rossi, punto nevralgico dell’evento con il palco e la giuria. Qui i carri hanno sfilato davanti ai giudici che hanno valutato originalità, colori, movimenti, coreografie, costumi e resa complessiva; nella notturna del sabato, tra i parametri è entrato anche l’impatto delle luci e dell’effetto scenico.

A spuntarla è stato “Il Piccolo Principe”, che ha conquistato il Trofeo “L’Omo”, con il giudizio unanime della giura che ha premiato l’emozione suscitata in primis, oltre che l’effetto scenico “per la capacità del Quartiere Giavenale di tradurre un racconto miscelando in maniera eccellente la musica, la voce narrante, i vestiti e il carro e di raccogliere i sogni dei bambini coinvolti e protagonisti“.

Una manifestazione riuscita, testimoniata anche dai numeri con 14 carri in sfilata sabato sera e 11 domenica pomeriggio. Il meteo, inevitabilmente, ha pesato soprattutto sulla notturna del sabato. “È stata una scelta sofferta, condivisa con i capicarro: l’incertezza c’era, ma abbiamo deciso di provarci. Per fortuna tutto è andato liscio e il pubblico ha risposto – spiega Alessandro Veghini, presidente dell’Associazione Carnevale -. Dietro quello che si vede in pochi giorni ci sono oltre 300 persone che lavorano per quasi tutto l’anno: è un impegno enorme, ma è anche il bello di questa tradizione”.

Soddisfazione anche dalla Pro Loco Schio, attraverso le parole del presidente Mauro Zattara: “C’è stata una bellissima atmosfera e vedere il centro storico così pieno è una grande gratificazione per tutti. Il lavoro organizzativo è stato impegnativo, ma dal punto di vista della logistica e della sicurezza tutto ha funzionato nel migliore dei modi, permettendo a migliaia di persone di vivere il Carnevale in serenità”.

Conclude il vicesindaco Barbara Corzato: “Il Carnevale di Schio, anno dopo anno, dimostra di essere una festa che coinvolge tutta la città. C’è una grande attenzione alle famiglie e ai bambini, ma anche a un pubblico trasversale che continua a riconoscersi in questa manifestazione. In un periodo segnato da ritmi frenetici e da tante difficoltà quotidiane, è bello vedere quanto sia ancora forte la voglia di ritrovarsi negli spazi pubblici, condividere momenti semplici e vivere insieme un clima di leggerezza e allegria. Tutto questo è possibile grazie all’impegno di centinaia di volontari, delle associazioni e dei quartieri, che lavorano per mesi dietro le quinte e rendono il Carnevale un momento di incontro vero, partecipato e sicuro per tutta la comunità”.

