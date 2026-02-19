Accoltellamento dopo la sfilata di Carnevale: denunciati per rissa due giovani e un quarantenne

E’ stata immediata la risposta dei carabinieri all’accoltellamento avvenuto martedì sera 17 febbraio a Malo poco dopo che era terminata la sfilata dell’ultimo giorno di Carnevale. Tre giovani sono stati denunciati nell’immediatezza dei fatti.

I tre denunciati sono un 18enne di Schio, un 21enne e un 41enne di Malo: sono indagati del reato di rissa, avvenuta davanti al locale Caffè Monet in via Marconi. Nel corso

dell’alterco, iniziato per motivi futili, uno dei tre è stato colpito alla spalla con un taglierino, riportando lesioni giudicate guaribili in venti giorni, come afferma il referto del pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Lesioni lievi (rispettivamente tre e quattro giorni) per gli altri due partecipanti alla rissa. Il taglierino, in mano a uno dei tre, è stato sequestrato e repertata dai militari dell’Arma intervenuti sul posto.

