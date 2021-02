Dissesti in strada a causa del maltempo, 340 mila euro per il ripristino. Due cantieri al via

A distanza di meno di due mesi dai primi danni provocati da vento e pioggia – aggravati poi dalla neve delle scorse settimane – sono già stanziati i “pacchetti” da 160 e 180 mila euro necessari per due importanti interventi di ripristino della sede stradale in altrettante località di montagna di Valli del Pasubio. Localizzate nella zona di Savena e nella frazione Sant’Antonio, dove la carreggiata ha parzialmente ceduto in seguito a frane di materiale.

A conferire il doppio via libera esecutivo ai lavori arrivano le delibere da parte del Comune, dopo la conclusione dell’iter burocratico preventivo e in particolare della fase cruciale del reperimento dei fondi necessari per porre rimedio agli smottamenti. In tutto quindi 340 mila euro, sostenuti in parte da Regione Veneto e in parte dall’ente locale.

A Valli del Pasubio a seguito delle intense precipitazioni del mese di dicembre e gennaio si sono verificati due gravi dissesti idrogeologici. Gli eventi atmosferici avvenuti nel comune a partire dal 4 dicembre 2020 e che si sono protratti nei primi giorni di gennaio 2021, hanno provocato danni ingenti alla viabilità comunale del quartiere Savena/Savenella e la strada tra le contrade Cavedao e Tenche della frazione di S. Antonio. I tecnici comunali si erano subito attivati per “tamponare” il problema nei limiti del possibile dopo l’adozione di ordinanze con cui si sono disposti restringimenti delle carreggiate.

Con due diverse delibere di Giunta si son adottati interventi di urgenza, poi approvati nel Consiglio Comunale del 25 gennaio, nei quali si è definito il piano di intervento e l’impegno finanziario per la sistemazione dei danni provocati dal maltempo. Per lo smottamento che ha interessato la sede stradale all’intersezione tra i quartieri di Savena/Savenella, la spesa è stata finanziata con 160 mila euro di fondi regionali appositamente previsti come contributo per la sistemazione. Per quanto riguarda invece il danneggiamento della strada tra le contrade Cavedao e Tenche, la spesa prevista è di 180 mila euro, qui assunta dal Comune mediante la contrazione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.

“Un grazie ai tecnici comunali che hanno assicurato il primo intervento – così l’assessore ai lavori pubblici Eddy Dalla Riva – ora al via i lavori di ripristino finanziati in parte dalla Regione. Non smetteremo però, di chiedere ulteriori contributi – ha aggiunto – per alleviare l’impegno assunto dal Comune”. Sono già state già state incaricate due differenti ditte e i lavori sono in partenza a breve.