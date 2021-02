Ingoia dose di cocaina per sfuggire al controllo. Notte in ospedale per un pusher 43enne

Brillante operazione della polizia locale Nord Est Vicentino, che ha stretto il cerchio intorno a un 43enne di Zugliano, ritenuto spacciatore di cocaina molto gettonato nel Thienese, finito agli arresti domiciliari dopo un passaggio d’urgenza in ospedale a Santorso, tra sabato e domenica. L’uomo, volto arcinoto alle cronache di origini nordafricane, aveva ingurgitato un involucro con dentro un grammo della pericolosa polvere bianca. Un’astuzia (!?) che gli si è ritorta contro a distanza di poche ore: durante la serata ha rischiato che il cuore non reggesse alla frequenza cardiaca “galoppante”, uno degli effetti noti della sostanza entrata in circolo nel metabolismo.

Il nome e il numero di telefono di Rachid Bary – pregiudicato più volte coinvolto in affari di droga ma sempre a piede libero – erano ormai da tempo nelle rubriche degli smartphone di tanti consumatori di cocaina dell’Altovicentino, che si davano appuntamento a Zugliano negli ultimi tempi. Tanto che gli agenti in borghese del comando di Thiene da tre settimane ne osservavano le abitudini e avevano documentato lo smercio illecito. Fino a intervenire, con a dare man forza anche il cane antidroga Ronnie, che ha contribuito a recuperare 24 grammi di cocaina e banconote in vario taglio per circa 2 mila euro.

Il blitz della polizia è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 16 in via IV Novembre, nella zona industriale di Zugliano che costeggia il torrente Astico. Proprio lì Bary dare solito dare appuntamento ai proprio clienti, nel suo comune di residenza – ma in passato domiciliato a Schio e Caltrano – credendo di poter agire lontano da occhi indiscreti tra i capannoni dell’area artigianale. Gli agenti presenti in più pattuglie e in abiti borghesi sono intervenuti non appena le auto di acquirente e venditore si sono avvicinate, per evitare la fuga e un pericoloso inseguimento. Notando che il sospettato alla loro vista ingoiava qualcosa repentinamente, rivelatosi poi essere un ovulo con un grammo di cocaina: piccolo involucro che i succhi gastrici hanno poi dissolto a distanza di alcune ore, provocando battito accelerato e in seguito il malore del 43enne di nazionalità marocchina.

Il presunto pusher sotto indagine, incalzato dagli operatori che lo hanno preso subito in consegna, ha negato di detenere alcun tipo di sostanza illecita, ostentando anche una certa baldanza e tranquillità. Fino a quando da un’auto è balzato all’esterno il cane Ronnie, segugio specializzato in ricerca proprio di cocaina, fiutata in pochi secondi sotto il tappo del serbatoio dell’auto di Bary. Dodici in tutto i sacchetti chiusi ermeticamente occultati, credendo che l’odore di benzina potesse ingannare il fiuto dei cani antidroga. Per un peso complessivo di 17 grammi, ai quali vanno aggiunti un ulteriore ovulo da un grammo consegnato spontaneamente dall’uomo e altri 6 frutto della perquisizione domiciliare, con la cocaina nascosta in un panificatore, insieme a 0,85 grami di marijuana e banconote di vario taglio nascoste in un comò e in un videoregistratore. Anche il denaro poi sequestrato, evidentemente contaminato da cocaina nei passamano, è stato individuato dall’agente “a quattro zampe”.

A distanza di cinque ore dall’inizio delle operazioni, il pusher si è sentito male a causa della cocaina ingerita e diffusasi nello stomaco. A questo punto gli operatori del comando thienese hanno richiesto l’intervento del 118, con un’ambulanza a prelevare il panettiere di professione, ricoverato in ospedale sotto osservazione dove ha trascorso la notte in osservazione. Una volta che i parametri vitali si sono stabilizzati, il 43enne è stato dimesso dal nosocomio “Alto Vicentino” e accompagnato al suo indirizzo, in stato di arresto in flagranza di reato con regime di custodia domiciliare. Oggi sarà celebrato il rito per direttissima. Nel 2017 Rachid Bary era già stato arrestato perchè coinvolto in un giro internazionale di hashish mentre nell’agosto nel 2018 fu fermato al centro commerciale Carrefour con un chilo di “fumo” in auto. Nonostante i precedenti, il malvivente aveva “rilanciato” ancora, divenendo punto di riferimento stavolta nel commercio della cocaina, sostanza destinata a una clientela vicentina di ceto sociale più elevato.