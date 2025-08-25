Escursionista in difficoltà al Rifugio Papa: recupero serale in jeep per il soccorso alpino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soccorso alpini in azione ieri sera presso il rifugio Papa, sul massiccio del Pasubio a quasi duemila metri di altitudine: una escursionista di 70 anni di Vicenza, che era in compagnia, ha infatti riportato un trauma alla caviglia e, giunta al rifugio, non era più in grado di rientrare sulle sue gambe.

I soccorritori sono saliti in fuoristrada e hanno riaccompagnato la donna, alle 22.30, fino al parcheggio di Bocchetta Campiglia, da dove si è allontanata con i propri mezzi.