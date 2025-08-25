Prima sbatte contro un albero, poi si schianta su un’auto: ferita una 51enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Schianto ieri pomeriggio a Thiene in viale Europa: una donna di 51 anni di Piovene Rocchette è stata portata in ospedale per alcuni traumi riportati nell’impatto prima contro un platano, poi con un’auto. Illeso il conducente dell’altro veicolo.

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 24 agosto, intorno alle 17,30: B.M., 51 enne di Piovene Rocchette, alla guida di una Mini Cooper diretta verso il centro di Thiene, proveniente da Sarcedo, per cause in corso di accertamento poco prima della pasticceria Baston ha perso il controllo del veicolo e ha urtato un platano presente lungo la strada, quindi si è scontrato con una Renault Captur che proveniva dalla direzione opposta di marcia. Alla guida, Z.D., 76enne di Breganze.

I due impatti hanno provocato il ferimento della donna: sul posto si è reso quindi necessario l’intervento del Suem 118 con un’ambulanza per soccorrere la 51enne, rimasta sempre cosicente e che non avrebbe riportato ferite gravi. Illese le persone a bordo della Captur. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla pattuglia di pronto intervento della polizia locale Nordest Vicentino con il supporto di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Breganze per la gestione della viabilità, che tornava alla normalità dopo circa un’ora.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.