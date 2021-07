Giovane ciclista investito da un camioncino in manovra. Soccorso in eliambulanza

Si è levato in volo un elicottero di emergenza del Suem 118 per raggiungere l’area più a nord della provincia vicentina e precisamente il territorio montano di Valli del Pasubio, dove è stato soccorso un ciclista di 29 anni in prossimità di località Staro.

Si tratta della vittima dello scontro avvenuto alle 17.15 di oggi tra la bicicletta con in sella il giovane e un mezzo di trasporto commerciale. A dare l’allarme immediatamente è stato lo stesso investitore, l’autista dell’autocarro, che per primo ha assistito il 29enne ferito, quest’ultimo rimasto dolorante steso sull’asfalto.

Il ragazzo avrebbe riportato molteplici traumi a causa del primo impatto sul veicolo in uscita dal piazzale dello stabilimento “Fonti Regina” e poi del sobbalzo sul fondo stradale, e tra questi anche una botta al capo. Una circostanza che ha consigliato il decollo del mezzo aereo di soccorso in modo da accorciare i tempi di diagnosi e prevenire eventuali emorragie in divenire, sottoponendo il ciclista ad esami diagnostici accurati all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Dai primi esiti, come riferisce il Suem provinciale, la vittima dell’incidente stradale sarebbe sempre rimasta in piena coscienza, e la sua salute non sarebbe in pericolo. Anche se, in questi casi, occorre attendere un periodo di monitoraggio e il trascorrere di qualche ora prima di poter sciogliere la prognosi e dichiarare fuori pericolo la persona ricoverata. Lo scontro si è registrato più precisamente in via Fonte Regina, lungo i tornanti della strada provinciale 246.