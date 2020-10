Travolto in bici e trasferito a Verona per un intervento alla mano. Grave un 14enne

Era appena uscito da scuola il ragazzo di 14 anni che alle 12.30 di oggi è stato investito da un’automobile a Thiene, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Per lo studente, che fortunatamente non ha riportato lesioni o traumi alla testa nella rovinosa caduta, il referto medico di pronto soccorso indica però un serio danno ad una mano, tanto da consigliare e disporre l’immediato trasferimento in un ospedale di Verone per un intervento immediato di chirurgia plastica.

L’incidente si è verificato lungo la pista ciclabile di via San Gaetano, proprio all’altezza dell’intersezione con via Milano, la strada laterale che porta alle sedi di vari istituti superiori della zona. Nessun pericolo di vita per la vittima dell’investimento, che però rischia una menomazione permanente ad un arto ferito.

Il ciclista, un giovane studente di prima superiore, stava pedalando dopo aver lasciato la zona studi per dirigersi verso il centro del quartiere della “Conca” di Thiene, quando dal parcheggio dell’istituto “Ceccato” è stato investito all’improvviso da una Renault Clio che intendeva immettersi in strada. A bordo della vettura una donna thienese di 50 anni (A.C. le sue iniziali – che non si era avveduta del sopraggiungere del ragazzo in sella, travolgendolo e facendolo cadere sull’asfalto.

L’urto è stato documentato tra l’altro da una delle telecamere pubbliche che sorvegliano via San Gaetano in prossimità delle scuole, a quell’ora particolarmente affollata. Numerosi passanti insieme all’investitrice hanno subito prestato soccorso al giovanissimo, che ha riportato il distacco della falange di un dito, come spiega la polizia locale intervenuta sul posto. Motivo per cui, dopo le prime medicazioni avvenute al polo di Santorso, il 14enne è stato tarsferito a bordo di un’altra autoambulanza a Verona, dove gli specialisti di chirurgia plastica contano di rimediare al danno subito all’arto.