Torna lo Sball-on ed è subito sold-out: sport e festa a Valli del Pasubio nel week end

Valentina Piva e Daniele Storti sono due dirigenti della polisportiva A.S. Valli, organizzatori (assieme ad altre decine di ragazzi) di Sballon, un torneo sportivo che si svolge a Valli del Pasubio, solitamente nell’ultimo fine settimana di giugno. L’idea, come racconta Valentina in un’intervista a Radio Eco Vicentino, nasce nel 2017 e vuole unire i due sport tipici dei tornei estivi: il calcio a cinque e il beach volley.

Quest’anno Lo Sballon si terrà il 25 e 26 giugno presso il campo sportivo in erba sintetica di Valli del Pasubio, dove verranno messi a disposizione tre campi per il calcio a 5 e due per il beach volley (che si giocherà in squadre da quattro atleti ciascuna). Le iscrizioni si sono chiuse in anticipo già il 1 giugno (invece del 12 giugno), con grande sorpresa di Valentina e Daniele che non si aspettavano una partecipazione così ampia dopo due anni in cui il torneo era stato sospeso a causa della pandemia: parteciperanno infatti 20 squadre di beach volley e 21 di calcio a cinque.

Che succederà in caso di maltempo? Lo spiega con il sorriso la stessa Valentina: “Se piove si farà ancora più festa, il che è bellissimo”. Le partite inizieranno sabato nel primo pomeriggio, e terminerà verso le 21 per lasciare spazio ad un momento di musica e relax con il dj Marco Festa, mentre domenica si giocherà dalla prima mattina fino all’ora di pranzo a grandi linee, per arrivare successivamente alle fasi finali. Per quanto riguarda il beach volley il torneo è misto e prevede per regolamento la presenza di almeno due ragazze in campo, mentre il calcio è prettamente maschile, anche se Daniele ammette di stare organizzando per i prossimi anni una kermesse parallela dedicata al calcio a cinque femminile.

Il nome dell’iniziativa nasce un po’ per gioco, dall’unione di più parole: sballo per dare l’idea di festa, ball per ricordare la palla e “on” che sta a significare l’accensione del paese per un fine settimana, riprendendo il logo del torneo che contiene appunto un interruttore.

A fare da sfondo a tutta la parte organizzativa è la Polisportiva A.S. Valli che nasce nel 1975 come associazione calcistica, ampliandosi negli anni e dando spazio nei primi del 2000 anche alla pallavolo. Ad oggi, grazie alla collaborazione con altre società della zona, è possibile contare su molteplici proposte dirette ad ogni fascia d’età; la componente pallavolistica è cresciuta ed arriva a contare ben tre squadre con la Seconda divisione come squadra “capofila”.

L’idea per Lo Sballon nei prossimi anni, raccontano Daniele e Valentina, è quella di provare, per quanto possibile considerando gli spazi, ad aumentare il numero di squadre partecipanti all’iniziativa, arrivando a 30 per ogni sport; i giovani impegnati nel progetto sono parecchio fiduciosi vista la grande partecipazione di quest’anno che sperano si ripeta in futuro.

Giorgia Frisiero