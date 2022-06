La prima scelta del Draft WNBA all’ombra del Pasubio, il Famila Schio ingaggia Rhyne Howard

Dopo Marina Mabrey, Astou Ndour e Amanda Zahui ecco la chiusura con il botto. Il Famila Wuber Schio comunica di aver acquistato Rhyne Howard chiudendo così il mercato delle straniere con quello che in gergo viene definito un colpo da novanta. La talentuosa 22enne arriva all’ombra del Pasubio dopo essere stata la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft della Woman NBA, lo spettacolare evento che riunisce tutti i coach degli Stati Uniti in cerca di giovani promesse. Con la canotta della Nazionale ha vinto i Campionati Americani dello scorso anno disputati in Porto Rico e risultando la migliore giocatrice del torneo. Ha conquistando altri due ori nel 2018 in Messico e nel 2019 in Thailandia con le nazionali Under 18 e 19.

Classe 2000, 188 centimetri di altezza per 80 chili di peso, Howard sta disputando la sua prima stagione nel miglior campionato professionistico del mondo a livelli altissimi. Gioca come guardia/ala ed è in forza alle Atlanta Dream, schierata in quintetto in tutte e 15 le gare nelle quali ha giocato con un minutaggio superiore ai 30 minuti. Viaggia ad oltre 16 punti di media tirando con il 40% dal campo e dall’arco; cattura 4,1 rimbalzi e dispensa 2,6 assist ad allacciata di scarpe; grazie alle sue ottime qualità difensive riesce anche ad aggiungere 1,6 palloni recuperati e quasi una stoppata a gara.

Ha già segnato più di 20 punti in ben cinque gare toccando un career high di 33 punti contro Indiana il 15 maggio scorso. Grazie a queste performance, nel mese di maggio è stata premiata come Rookie del mese e giocatrice della settimana della Eastern Conference. È la prima Rookie nella storia ad aver collezionato 4 triple e 4 stoppate al debutto in WNBA. Insomma numeri davvero importanti che fanno della cestita un acquisto di prim’ordine e che va ad impreziosire il rooster del Famila Schio.

“Ho scelto di giocare a Schio – commenta Howard – perché sento che l’Italia può essere un posto perfetto dove giocare e fare esperienza. So che la squadra è di ottimo livello e non vedo l’ora di arrivare ed essere parte di questo ambiente”.

“È una ragazza di grandissime qualità fisiche, tecniche e atletiche – spiega il Direttore Generale De Angelis – sta segnando molto in WNBA ma è anche un ottimo difensore. Siamo convinti che una volta integrata nel sistema del basket europeo ne diventerà una stella. I tifosi saranno estasiati nel vederla all’opera con il Famila Wuber!”