Frattura alla caviglia per il ghiaccio, escursionista in ospedale

Attorno alle 16.15 di sabato il Soccorso alpino dei Sette Comuni è stato attivato dalla Centrale del 118, per una escursionista che si era fatta male, mentre rientrava con un amico dal Monte Cengio. Non sapendo esattamente il punto in cui si trovava lungo la strada in parte ghiacciata e in parte innevata, in zona Piazzale Principe, due squadre sono partire per raggiungere la 40enne di San Felice sul Panaro, che aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. Mentre i soccorritori avanzavano, hanno incrociato un fuoristrada che ha fatto loro dei segnali: era guidato da un signore del posto, che aveva caricato a bordo i due escursionisti, trovati in difficoltà lungo il suo percorso. Trasferita sul mezzo del Soccorso alpino, la donna è stata trasportata al rendez vous con l’ambulanza diretta all’ospedale di Santorso,

