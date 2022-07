Progetto Carega, gran finale al teatro San Sebastiano

Patrimonio boschivo, valorizzazione del legname locale e gestione attiva del territorio, è durato tre anni il progetto Carega e i risultati del lungo lavoro saranno presentati venerdì prossimo, 15 luglio, presso il teatro San Sebastiano di Valli del Pasubio. Curato dal Gruppo Operativo Carega, il progetto, è stato finanziato con 367.527,75 euro grazie alla Misura 16 – Cooperazione / Focus Area 5E/Forestale e Tipi Intervento collegati, del PSR Veneto 2014-2020.

Il Gruppo, capitanato da Associazione Forestale Vicentina e supportato da Studio Landes, ha messo insieme due aziende forestali dell’Alto Vicentino (Simone Rubbo e Graziano Dal Molin), un ente di ricerca di livello nazionale (Consorzio RE-CORD), un’associazione che promuove la Gestione Forestale Sostenibile attraverso la certificazione (PEFC Italia), una spin-off dell’Università degli Studi di Padova (Etifor srl) e un centro di formazione professionale (CIPAT Veneto) per trovare una soluzione ai problemi che affliggono il settore forestale delle Piccole Dolomiti vicentine (e non solo!): la frammentazione fondiaria e il basso o nullo valore del legname di scarso pregio, come ad esempio il castagno affetto da cipollatura.

Si sono perseguiti quindi due aspetti innovativi: la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di carbonella da biomasse forestali e la creazione di modelli contrattualistici per la gestione attiva delle superfici forestali. Non è mancato lo studio del mercato della carbonella per individuarne il corretto posizionamento di prezzo. Durante il convegno finale saranno quindi presentati i risultati di queste innovazioni nel settore: al mattino si seguiranno sul palco i vari partner di progetto per illustrare quanto raggiunto, il pomeriggio seguirà la visita all’impianto prototipale di carbonella a Staro.