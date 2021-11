Scomparsa da ore: la cercano in piena notte ma lei era da un conoscente

Incredibile episodio la notte scorsa sulle Piccole Dolomiti: una donna di Schio, di cui non si avevano più notizie dalla mattina quando era uscita per un giro in montagna a Campogrosso, è stata cercata per ore sotto la pioggia, fino alle tre di notte, ma lei era a casa di un conoscente.

L’allarme era scattato attorno alle 22.40, quando gli operatori del Soccorso alpino delle sezioni di Schio e di Recoaro – Valdagno è stato attivato su richiesta dei colleghi di Rovereto a seguito della segnalazione del mancato rientro di una escursionista di Schio, partita alle 9.30 dal Passo Pian delle Fugazze a Vallarsa, dove aveva lasciato la sua macchina parcheggiata, per un giro verso Campogrosso e il ponte di corde Avis e non rientrata.

La donna, 43 anni, di Schio, aveva mandato l’ultimo messaggio a un amico verso le 10, poi il telefono aveva continuato a suonare libero senza risposta. Sotto la pioggia battente, le squadre si sono distribuite lungo i possibili itinerari, da Pian delle Fugazze a Campogrosso, sotto la Sisilla, ponte Avis, sentieto della Loffa, Malga Boffental, parte del sentiero del Re, sentiero della Croce, Selletta nord ovest. Sul posto anche i Vigili del fuoco e un’unità cinofila molecolare, che ha iniziato a guidare il conduttore lungo una traccia. Al vaglio anche celle telefoniche e telecamere, sotto la supervisione dei Carabinieri.

Mentre i soccorritori – oltre venti le persone ritrovatesi sul Pian delle Fugazze – valutavano come procedere nella notte e riprendere con nuove forze all’alba, poco prima delle 3 la donna è stata rintraccata a casa di un conoscente e l’allarme è rientrato.