Serve il farmaco salvavita ma la strada è bloccata dalla neve. Ci pensano i carabinieri

In una giornata caratterizzata dalla copiosa nevicata di stamattina sull’Altovicentino e in generale dal maltempo, uno dei problemi connessi alle perturbazioni ha messo in serio pericolo di vita una donna di Valli del Pasubio, che ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine per recuperare un farmaco indispensabile alla sua sopravvivenza.

Impossibilitata a recarsi personalmente in farmacia per acquistarlo come da programmi, a causa della neve che bloccava l’unica strada nelle prime ore di oggi, la persona malata non era in grado di risolvere il problema e si è quindi rivolta al numero 112. L’operatore al telefono ha quindi pianificato le modalità di aiuto da prestare in tempi ragionevolmente rapidi.

A intervenire in suo soccorso, visto che comunque le sue condizioni generali di salute non risultavano essere ancora preoccupanti, ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Schio. Interessati dell’intervento da effettuarsi comunque nel minor tempo possibile sono stati i militari dell’aliquota Radiomobile, saliti dal comando scledense a Valli del Pasubio fin alla contrada di residenza – Codivolpe il nome preciso della località – della donna bisognosa di aiuto. Grazie all’auto ordinanza attrezzata per affrontare un tragitto impegnativo per la via resa impraticabile ai normali mezzi, l’equipaggio è riuscito a compire la missione affidata.

Il tutto, ovviamente, dopo aver annotato la dicitura corretta della medicina richiesta e “fatto tappa” nella farmacia locale del paese, che custodiva il prezioso medicinale salvavita, indicata per prelevarlo come concordato. La vicenda si è risolta per il meglio, come confermato dal comandante della compagnia Jacopo Mattone, con i ringraziamenti da parte della malcapitata protagonista della richiesta di aiuto e la segnalazione della “buona azione” compiuta, con spirito del dovere, dagli uomini e donne dell’Arma pronti a intervenire in casi come questo. Oltre che per le consuete attività sul territorio finalizzate in primo luogo a garantire prevenzione, pubblica sicurezza e azioni di repressione dei reati.