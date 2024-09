Si stacca un masso, escursionista travolto a Cima Forni Alti sul massiccio del Pasubio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono tutt’ora in corso le non facili operazioni di recupero di un escursionista gravemente ferito subito dopo l’ora di pranzo di oggi, domenica 29 settembre, mentre era intento ad affrontare il percorso attrezzato delle Cinque Cime sul massiccio del Pasubio. Secondo una prima ricostruzione, in prossimità di Cima Forni Alti, sarebbe stato travolto da un pesante masso staccatosi all’improvviso.

Sul posto sono operativi i volontari delle stazioni di Soccorso Alpino di Arsiero e di Recoaro oltre ad un’ambulanza del Suem 118 e all’elisoccorso di Verona Emergenze. Un recupero particolarmente complicato a causa della fitta coltre di nebbia che ha di fatto ripetutamente impedito il raggiungimento del luogo esatto da parte dell’elicottero: per ovviare al problema, i soccorritori avrebbero quindi deciso di intervenire calando l’infortunato, dopo un trasporto via terra tramite la barella portantina, sul versante della strada degli Scarubbi, al momento più accessibile e con migliore visibilità. Pe ora non sono state rese note le generalità del malcapitato che ha davvero rischiato la vita: si tratta di un uomo che riporterebbe una frattura scomposta agli arti inferiori oltre ad altre ferite meno gravi, comunque da verificare da parte dei sanitari.