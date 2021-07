Un fulmine si abbatte sul Rifugio Papa. Danni all’impianto elettrico e chiusura temporanea

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ la giornata della “conta” dei danni al Rifugio Achille Papa sul massiccio del Pasubio, dopo che il forte temporale di giovedì sera ha scaricato anche dei fulmini sulla zona di montagna. Uno di questi ha colpito lo storico avamposto sul termine della Strada degli Eroi, mandando in corto circuito parte dell’impianto elettrico e costringendo il gestore Renato Leonardi alla chiusura per oggi, venerdì 23 luglio.

Sono in corso in queste ore le operazioni di ripristino e la valutazione sui danni effettivi, dopo le quali si potrà capire se l’attività di ristorazione di montagna potrà riaprire i battenti per il fine settimana.

Tanti i frequentatori del Monte Pasubio che attendono notizie in vista dei prossimi giorni, sabato e domenica in particolare. Non a caso Rifugio Papa – si trova nel territorio in quota di Valli del Pasubio a poco meno di 2 mila metri ai altitudine – costituisce una delle mete più frequentate dagli escursionisti dell’estate, in cerca di refrigerio dalla calura delle pianura ma soprattutto dei paesaggi mozzafiato che offrono le vette e gli scorci in valle della zona.

Già nella tarda serata di ieri i gestori si erano resi conto del “tilt” del segnale internet, ma dopo un’ispezione più accurata sarebbero emersi altri grattacapi sempre di natura elettrica, costringendo alla chiusura (temporanea) odierna. Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione il rimando è alla pagina Facebook ufficiale del rifugio (clicca).