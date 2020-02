Valli, calciatori ok in rimonta e ancora in testa, calcettisti rimontati e giù dal podio

Destini alterni per le due squadre del pallone dell’As Valli, con la compagine biancoblu del calcio che torna dal gelo di Valdastico con un 2-1 esterno in rimonta, mentre i “colleghi” del calcio a 5 indoor rimediano uno sgambetto di misura, facendosi riprendere e sorpassare dal 3-0 al 4-5 dai padovani del Gifema Diavoli nel big match del venerdì. L’esito della partita di Seconda categoria permette all’undici di Lorenzi di confermarsi al 1° posto in solitaria, respingendo gli attacchi serrati del 7 Comuni che sbanca Lugo e del Thiene che firma un poker a Isola. Per il quintetto di Trentin, invece, dopo la rimonta valsa il podio si ferma a sette partite la striscia positiva nel massimo campionato regionale, vale a dire la serie C1.

Il week end degli affezionati valligiani al pallone di ogni ordine e grado si era aperto venerdì sera a Carrè, sede degli incontri casalinghi del Valli versione c5. Di scena lo scontro diretto tra due team a braccetto sul terzo gradino del podio. Deuner e compagni partono a tavoletta, volando sul 3-0 e confezionando almeno altrettante palle gol. Black out dopo il primo contro dei padovani di Trebaseleghe, con quintetto di casa che appare paralizzato in retrovia – oltre che sprecone sottoporta – ed è vittima di un clamoroso ribaltone già all’intervallo: da 0-3 a 4-3 per la squadra ospite.

Nella ripresa la reazione arriva, anche se Ruzza deve compiere miracoli per tenere in partita i compagni: arriva il 4-4, i match point giungono su entrambi i fronti ma a 3′ dal gong il Gifema realizza il quinto e decisivo gol. A segno per gli altovicentini D. Lambert Sanchez, Deuner, Filippin e Rossi, 4° posto in classifica ora a tre punti dal podio e a cinque dal primo posto.

Ha rischiato grosso il Valli versione calcio a 11, impantanatosi sul campo in pessime condizioni del Valdastico Costa Barausse dove è andato sotto per 1-0 nel primo tempo, capitolando dal dischetto del rigore. Gli attacchi serrati durati per tutta la ripresa hanno consentito a Cimenti e compagni di risalire la china e ribaltare l’incontro: vittoria tanto gelida quanto sudata per 2-1 contro una squadra invischiata in zona playout, grazie ai centri proprio del capitano ospite che a metà ripresa inoltrata fa tirare un sospiro di sollievo al Valli, costretto a non mollare la presa per mantenere la vetta.

Si tratta della quindicesima vittoria in 20 partite finora disputate, la settima consecutiva! Anche se i rossoneri thienesi si avvicinano nei numeri offensivi il Valli vanta ancora sia il miglior attacco che la difesa più affidabile del girone F.