Sciatore di Schio trovato morto fuori da una pista in Folgaria. Malore o incidente?

E’ un 61enne di Schio l’uomo morto lunedì mattina sulle piste da sci di Serrada (Trento), in Folgaria. Si tratta di Fabio Pozzan, molto conosciuto in città per il suo impegno in Schiolife, a fianco di Claudio Canova, organizzatore del British Day e di molte altre manifestazioni, soprattutto musicali.

Secondo quanto raccontano i media trentini, l’uomo è stato trovato esanime a bordo di una pista rossa da alcuni amici sciatori con cui stava scendendo dalla pista. Sono stati loro a dare l’allarme al 112. Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori con un elicottero di Trentino Emergenza, ma hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di Folgaria. Dai primi riscontri pare che l’uscita di pista dello sciatore -che indossava il casco – sia stata arrestata da un albero. Non è ancora chiaro se il decesso sia stato causato dallo schianto o dal malore. Il comprensorio, data la vicinanza con il Vicentino è una delle mete preferite da molti sciatori dell’Alto Vicentino, che – data la vicinanza – preferiscono queste piste a quelle dell’altopiano di Asiago.

Fabio Pozzan era andato in pensione da poco, dopo aver lavorato come amministrativo alla Andritz Hidro di Schio. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto le moltissime persone che a Schio lo apprezzavano.