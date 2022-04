Via i passaggi a livello sulla linea ferroviaria Vicenza-Schio. Parte il piano condiviso

La maxiriunione in videoconferenza vale come una sorta di “prima pietra” sul tanto atteso progetto di ammodernamento della tratta su binari Vicenza-Schio, collegamento ferroviario tra il capoluogo berico e l’Altovicentino, con vagoni colmi di pendolari tra lavoratori e ancor più studenti delle superiori e universitari. Un piano da 75 milioni di euro da investire nei prossimi anni, con primo step programmato l’eliminazione dei dieci passaggi a livello che creano ancor oggi disagi alla viabilità.

Nel corso della riunione a distanza tra i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana, i sindaci del Vicentino interessato e rappresentanti della Regione Veneto con l’assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, oltre che della Provincia di Vicenza. Da ricordare che oltre al punto di partenza e arrivo della stazione principale di Vicenza, sulle linea si trovano le fermate di Cavazzale nel comune di Monticello, Dueville Villaverla, Thiene, Marano Vicentino e Schio, capolinea a nord.

Superato lo scoglio della promessa dei finanziamenti e quello del vaglio della Commissione Trasporti alla Camera, quello che ha assunto i contorni di un progetto di efficientamento della linea Vicenza-Schio diventa quindi un’opera pubblica prossima alla realizzazione, che si concretizzerà per step graduali. In base alle risorse disponibili per il primo stralcio di lavori che porteranno alla sostituzione dell’attuale sistema di sbarre a sollevamento, si procederà per gradi, procedendo con i lavori di elettrificazione.

A sparire saranno in futuro quindi i passaggi a livello della città, in particolare in via dell’Industria, mentre su Anconetta, già al centro di pressanti discussioni, sarà trattato a parte. Il riferimento prioritario va a quelli tra Dueville e Novoledo, nel comune di Monticello Conte Otto, tra Marano e Zanè e forse lo “snodo” più affollato nelle ore di punta, quello che che si trova tra la zona Campagnola e il centro di Schio.

Il progetto di ammodernamento ed efficientamento della linea Vicenza-Schio è stato inserito nel documento strategico del ministero dei trasporti ed è stato poi indicato come “condizione” per l’approvazione del piano stesso; quest’ultimo ha già ricevuto il semaforo verde da parte della commissione trasporti della Camera.