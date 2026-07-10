Violano il regime di affidamento in prova ai servizi sociali: arrestati in due

Intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Schio, che nelle ultime ore hanno messo a segno una serie di operazioni contro la criminalità locale, portando all’arresto di due persone e alla denuncia di altre tre.

Gli arresti: violazione delle misure alternative

Le manette sono scattate per un giovane di 23 anni e un uomo di 52 anni. Entrambi si trovavano già in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento di revoca del beneficio, con il conseguente ripristino della custodia cautelare in carcere, è stato disposto dagli Uffici di Sorveglianza di Verona e Agrigento in seguito a reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, debitamente segnalate e documentate dai militari dell’Arma.

Momenti di tensione si sono registrati durante l’arresto del 23enne: il giovane, nel tentativo di opporsi ai militari, ha impugnato un coltello minacciandoli. Solo dopo una breve opera di mediazione ha deciso di consegnare l’arma, che è stata immediatamente posta sotto sequestro. Per questo episodio, oltre all’arresto, il ragazzo dovrà rispondere anche di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle operazioni, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Vicenza.

Le persone denunciate

Oltre agli arresti, l’attività investigativa ha portato alla denuncia in stato di libertà di altre tre persone. Un 49enne è stato indagato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento: le indagini hanno accertato che l’uomo aveva effettuato un acquisto fraudolento di 150 euro presso un negozio del centro storico scledense, utilizzando un bancomat rubato in precedenza da un’auto in sosta a Schio; due giovani di 25 anni sono stati invece denunciati per furto aggravato. Sono ritenuti responsabili di diversi furti di generi alimentari commessi tra i mesi di marzo e aprile presso due esercizi commerciali della città.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.