Domani allerta gialla per temporali sul Veneto

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Oggi pomeriggio, venerdì 10 luglio, sul Veneto si assisterà ad un aumento dell’instabilità con qualche rovescio/temporale specie sui rilievi, in locale estensione in serata alla pedemontana e alla pianura occidentale, con la possibilità di locali fenomeni intensi. Sabato ci sarà maggiore instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Il disagio fisico domenica sarà in lieve aumento su valori in prevalenza moderati, solo localmente intensi su pianura e costa. Lunedì disagio pressochè stazionario.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata di domani sabato 11 luglio. In alcune zone del territorio, l’allerta sarà gialla anche per rischio idrogeologico.

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