Violento schianto fra tre auto: quattro persone ferite sulla Maranese

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Schio lungo la strada provinciale Maranese, intorno a mezzogiorno. Tre i veicoli coinvolti nello schianto.

L’incidente è avvenuto all’incrocio con località Pra Grande. Secondo una prima ricostruzione, un’Alfa Romeo Stelvio intenta a svoltare, è stata urtata con violenza, e pare senza alcun accenno di frenata, da una Fiat Punto che viaggiava in direzione di Marano Vicentino. Nell’urto è rimasta coinvolta anche una terza auto che stava arrivando dalla corsia opposta. Una delle persone ferite è stata portata in ospedale a Santorso in codice giallo. Sul posto Suem 118 e la polizia locale Alto Vicentino per i rilievi del sinistro e la gestione dei veicoli in transito.

Notizia in aggiornamento

