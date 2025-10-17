Passo di Riva, due studenti investiti alla fermata del bus: 15enne in ospedale per trauma cranico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due studenti delle superiori sono stati investiti questa mattina, venerdì 17 ottobre, mentre attendevano l’autobus che li avrebbe portati a scuola. L’incidente si è verificato a Passo di Riva di Dueville, lungo la strada provinciale Marosticana.

È stato un furgone, poco dopo le 7, ad investire i due giovani, che si trovavano alla fermata vicino all’incrocio con via De Gasperi. Saranno i carabinieri intervenuti sul posto, sulla base dei rilievi effettuati, a far luce sull’esatta dinamica dell’incidente.

La ragazza, 15enne, ha riportato un trauma cranico, ed è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Più fortunato il ragazzo, di 17 anni, che i sanitari del 118 hanno portato al pronto soccorso in codice verde per escoriazioni multiple.

